Бывший форвард «Филадельфии» Лонг продолжит карьеру в Южной Корее
Бывший тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» Шон Лонг принял решение продолжить карьеру в Южной Корее, сообщает Sportando. Баскетболист уже согласовал условия контракта с клубом «Мобис Фобус».
Лонг выставлял свою канидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран ни одной из команд. Невзирая на это, он сумел пробиться в НБА и в сезоне-2016/2017 провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая 8,2 очка и собирая 4,5 подбора. В том же сезоне он выступал в Лиге развития в фарм-клубе «Сиксерс» «Делавер».
Потом Лонг пробовал силы в Китайской баскетбольной ассоциации и в Новой Зеландии, а минувший сезон провёл в чемпионате Австралии. В составе «Мельбурн Юнайтед» он набирал 18,6 очка и собирал 9,5 подбора.
Читайте также
- 2 мая 2020
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
Партнерский контент