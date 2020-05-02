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Бывший форвард «Филадельфии» Лонг продолжит карьеру в Южной Корее

Бывший форвард «Филадельфии» Лонг продолжит карьеру в Южной Корее
Баскетбол / НБА 0

Бывший тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» Шон Лонг принял решение продолжить карьеру в Южной Корее, сообщает Sportando. Баскетболист уже согласовал условия контракта с клубом «Мобис Фобус».

Лонг выставлял свою канидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран ни одной из команд. Невзирая на это, он сумел пробиться в НБА и в сезоне-2016/2017 провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая 8,2 очка и собирая 4,5 подбора. В том же сезоне он выступал в Лиге развития в фарм-клубе «Сиксерс» «Делавер».

Потом Лонг пробовал силы в Китайской баскетбольной ассоциации и в Новой Зеландии, а минувший сезон провёл в чемпионате Австралии. В составе «Мельбурн Юнайтед» он набирал 18,6 очка и собирал 9,5 подбора.

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