Один из сильнейших женских баскетбольных клубов страны «Надежда», вероятнее всего, проведёт следующий сезон без легионеров. Об этом рассказал директор команды Олег Храмкин.
«Мы попрощались с легионерами, которые выступали за нас в сезоне-2019/20. Мы не можем предложить им или другим иностранным игрокам подписать новые контракты и нести перед ними финансовую ответственность в сложившихся обстоятельствах. Думаю, что только в июле-августе поймём стоит ли вообще подписывать иностранок. Пока никто не знает, что будет дальше. Будем ли мы вообще играть еврокубки или границы по-прежнему будут закрыты?
Когда нам разрешат тренироваться? Сколько наш регион сможет направить на спорт, когда угроза распространения COVID-19 снизится? Вопросов много. Поэтому мы не делаем резких шагов на рынке. Обычно к концу апреля – началу мая команда у нас полностью укомплектована, сейчас совершенно другая ситуация", — сказал Храмкин «Известиям».
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