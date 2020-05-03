9 лет назад Деррик Роуз получил звание MVP сезона НБА

Ровно 9 лет назад, 3 мая 2011 года, Деррик Роуз получил звание MVP сезона НБА. На тот момент ему было 22 года 191 день, и разыгрывающий защитник стал самым молодым MVP в истории НБА. Кроме того, он стал вторым игроком в истории «Чикаго Буллз», кто получил звание самого ценного игрока сезона. Первым был легендарный Майкл Джордан, завоёвывавший этот титул пять раз.

В регулярном чемпионате-2010/2011 Деррик Роуз принял участие в 81 матче, набирая в них 25,0 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 7,7 передачи. Именно благодаря этому «Чикаго Буллз» тогда одержал 62 победы в регулярном чемпионате. И это было в первый раз с 1998 года, когда команда из Иллинойса завоевала победу по итогам регулярного сезона.