«Миннесота» планирует сохранить Эрнангомеса и Бизли

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» планирует сохранить в составе Малика Бизли и Хуанчо Эрнангомеса. Об этом рассказал президент команды из Миннеаполиса Джерсон Россас.

«Хотим сохранить их в команде ещё очень надолго. Надеюсь, они останутся с нами до завершения карьеры», — приводит слова функционера обозреватель Дэн Мур на своей странице в «Твиттере».

Эрнангомес пополнил ряды «Миннесоты» в феврале 2020 года, перебравшись в Миннеаполис из «Денвер Наггетс». В составе «Тимбервулвз» успел провести 14 матчей, набирая в них 12,9 очка и собирая 7,3 подбора. Бизли влился в ряды «Миннесоты» также в ходе сделки с участием Эрнангомеса. Защитник провёл в составе «Тимбервулвз» 14 матчей, набирая 20,7 очка и собирая 5,1 подбора за матч.