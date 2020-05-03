Саша Обрадович: я собираюсь остаться в «Монако»
Главный тренер «Монако» Саша Обрадович сообщил, что хочет остаться во французском клубе.
«Я собираюсь остаться в „Монако“. Помимо того что у меня отличные отношения со всем клубом, все видят, что мы проделали огромную работу. Сейчас самое главное — закончить начатое, выиграть чемпионат. Я хочу продолжить свою работу в „Монако“. Здесь я чувствую себя как дома, это важно для меня и моей семьи. Думаю, что вместе нам по силам построить что-то прекрасное», — приводит слова Саши Обрадовича Sportando.
«Монако» занимал первую строчку на момент приостановки чемпионата Франции по баскетболу, одержав 21 победу в 25 встречах. В Еврокубке клуб дошёл до четвертьфинала, где должен был сыграть с «Виртусом».
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