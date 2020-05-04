Виталий Фридзон направил 150 продовольственных наборов жителям Брянской области
Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон, который является уроженцем Брянской области, отправил землякам десятки продовольственных корзин. Об этом рассказал боец ММА Виталий Минаков.
«Наш земляк присоединился к Всероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Он отправил на свою малую родину в город Клинцы Брянской области 150 продовольственных корзин для многодетных и малообеспеченных семей, находящихся на самоизоляции», — приводит слова Минакова портал «Наш Брянск».
Напомним, Фридзон подписал в 2018 году двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань» после пяти сезонов в составе ЦСКА. В настоящее время, по словам игрока, он из-за ситуации с коронавирусом не начинал переговоров с клубом по новому соглашению.
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