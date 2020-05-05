Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней инстаграм-моделью

Лидера команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса обвинили в изменен жене с инстаграм-моделью.



«Я единственная не являюсь фанаткой Леброна Джеймса* Наверное, всё дело в том, что я никогда не была фанаткой тех парней, что изменяют своим жёнам, тем более с Софией Джаморой», — написала Эрза Халити, супруга игрока НФЛ Ника Ваннетта в своих инстаграм-«сториз».



Леброн женат на своей школьной подруге Саванне Бринсон с 2013 года, у пары трое детей.



София Джамора является моделью. Примечательно, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами.



Джаморе всего 22 года. Леброну Джеймсу в декабер 2019 года исполнилось 35 лет. Его суперуге Саванне Бринсон 33 года.