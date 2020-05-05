Богдан Богданович включён в команду десятилетия Евролиги

Бывший игрок «Партизана» и «Фенербахче» Богдан Богданович включён в символическую команду десятилетия (с 2010 по 2020 год) баскетбольной Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.
В сезоне-2013/2014 и 2014/2015 Богданович признавался восходящей звездой Евролиги. В составе «Фенербахче» он три раза подряд выходил в «Финале четырёх». В 2017 году Богдан вместе с командой стал победителем турнира.
«Фантастический всесторонний бомбардир, его эффективность и навыки игры улучшались из года в год. Это сделало его ещё более непредсказуемым на паркете», — написала про Богдановича пресс-служба Евролиги в «Твиттере».
Ранее в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия были включены форвард ЦСКА Кайл Хайнс и экс-защитники «армейцев» Милош Теодосич и Нандо де Коло.
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