Тренера «Зенита» удивили высокие цены на вина в России

Помощник главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Инъиго Зорсано поделился своими впечатлениями от России. По словам специалиста, ему понравился Санкт-Петербург и то, как люди относятся к своей культуре. Из неприятных неожиданностей Зорсано отметил высокие цены на вина.
«Что удивило в России? Много всего! Например, чтобы что-то сделать, нужно подписать неимоверную кучу бумаг. Но люди, если ты преодолел языковой барьер, у вас хорошие и добрые. Очень холодно… даже несмотря на то, что мне все сказали, будто это тёплая зима!
Город у вас прекрасный, просто прекрасный, я даже нашёл балетную школу для своей дочери на следующий год. Вообще, приятно видеть, как русские любят свою культуру и свой город. Что ещё меня удивило… А, цена на вино, слишком дорого. Еда хорошая, необычная, я не привык к такой в Испании, но мне понравилось», — приводит слова Зорсано официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
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