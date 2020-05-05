Экс-форвард УНИКСа Мещеряков высказался против проведения парада на 9 мая

Бывший форвард УНИКСа и сборной Беларуси, а ныне заместитель председателя Федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков считает, что проведение парада, приуроченного к 9 мая, будет нецелесообразным на фоне пандемии коронавируса.
«Стоит ли проводить парад? Очень сложный вопрос. Судя по тому, какие графики в последнее время рисуются, лучше не проводить, хотя мы чтим память наших дедов – снимаем шляпу, как говорится. Мы об этом не хотим забывать, но в той ситуации, в которой мы оказались, нужно всё 10 раз взвесить», — приводит слова Мещерякова By.Tribuna.
Напомним, Беларусь одна из немногих стран мира, не объявившая масштабный карантин в связи с пандемией коронавируса. Президент стран Александр Лукашенко намерен провести парад 9 мая и пригласил на него глав государств бывшего СССР.
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