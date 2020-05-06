Перкинс: можно спорить, кто величайший игрок на площадке, но за её пределами это Леброн

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что лучшим игроком вне баскетбольной площадки является звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Мы можем спорить о том, кто является величайшим игроком всех времён на площадке. Но, когда речь заходит о лучшем баскетболисте за её пределами, тут даже не о чем говорить. Леброн Джеймс – величайший спортсмен всех времён вне площадки», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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