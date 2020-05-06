Главный тренер «Клипперс» предложил вариант отборочного турнира к плей-офф НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал, как, по его мнению, должен выглядеть отборочного турнир к плей-офф, если НБА примет решение возобновить сезон после пандемии коронавируса.

«Сейчас нам предлагают тренироваться 30 дней, отыграть пять игр, после которых кто-то может отправиться домой. Нет уж, спасибо. У меня есть интересный вариант, в котором команды, занимающие 7-е, 8-е, 9-е и 10-е места в своей конференции, проводят матчи на выбывание за выход в плей-офф. Пока они участвуют в этом турнире, лидеры таблицы могут тренироваться. У одной группы будет преимущество в игровой практике, а у другой – в тщательной подготовке. Это будет очень интересно», – заявил Риверс в интервью Celtics All Access on CLNS.



Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.