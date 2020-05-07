Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Денвер», «Портленд» и «Хьюстон» откроют тренировочные базы 8 мая

«Денвер», «Портленд» и «Хьюстон» откроют тренировочные базы 8 мая
Баскетбол / НБА 0

Команды Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс», «Портленд Трэйл Блейзерс» и «Хьюстон Рокетс» планируют открыть тренировочные базы 8 мая. Об этом сообщает USA Today. Открыть свою базу намерена и «Атланта Хоукс».

Ранее стало известно, что некоторые игроки НБА пока отказываются вернуться на тренировочные базы команд. В ряде американских штатов власти облегчат режим самоизоляции с 8 мая.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

США сейчас — лидер по количеству случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1,22 млн инфицированных, 72 812 летальных исходов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020