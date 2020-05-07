«Денвер», «Портленд» и «Хьюстон» откроют тренировочные базы 8 мая

Команды Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс», «Портленд Трэйл Блейзерс» и «Хьюстон Рокетс» планируют открыть тренировочные базы 8 мая. Об этом сообщает USA Today. Открыть свою базу намерена и «Атланта Хоукс».
Ранее стало известно, что некоторые игроки НБА пока отказываются вернуться на тренировочные базы команд. В ряде американских штатов власти облегчат режим самоизоляции с 8 мая.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
США сейчас — лидер по количеству случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1,22 млн инфицированных, 72 812 летальных исходов.
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