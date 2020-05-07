Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер «Лейкерс» не видит проблем с задержкой в открытии базы команды

Главный тренер «Лейкерс» не видит проблем с задержкой в открытии базы команды
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель признался, что спокойно относится к необходимости ждать возобновления тренировочного процесса на клубной базе как минимум до 16 мая.

Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.

«В этом есть некий соревновательный момент. Но, как мне кажется, мы по-прежнему далеки от возвращения к игре. Когда «Лейкерс» возобновят тренировки? Несколько команд лиги собираются сделать это 8 мая. Большинство всё-таки нет. Будем следить за тем, как ситуация будет развиваться на следующей неделе», – приводит слова Вогеля ESPN.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020