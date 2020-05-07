Главный тренер «Лейкерс» не видит проблем с задержкой в открытии базы команды

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель признался, что спокойно относится к необходимости ждать возобновления тренировочного процесса на клубной базе как минимум до 16 мая.



Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.



«В этом есть некий соревновательный момент. Но, как мне кажется, мы по-прежнему далеки от возвращения к игре. Когда «Лейкерс» возобновят тренировки? Несколько команд лиги собираются сделать это 8 мая. Большинство всё-таки нет. Будем следить за тем, как ситуация будет развиваться на следующей неделе», – приводит слова Вогеля ESPN.