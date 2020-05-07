Айзейя Томас: величайшим игроком всех времён является Карим Абдул-Джаббар

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас считает, что Карим Абдул-Джаббар является лучшим игроком в истории баскетбола.



«По моему мнению, величайшим игроком всех времён является Карим Абдул-Джаббар. Нет ни одного человека в истории спорта, у кого карьера в баскетболе сложилась бы лучше, начиная со школы и заканчивая Национальной баскетбольной ассоциацией. Стоит понимать, что он сделал в вопросе социальной справедливости в то время, помнить о той позиции, что он занимал вне паркета. Это очень важные компоненты для величайшего игрока всех времён», — приводит слова Айзейи Томаса TalkBasket.



Абдул-Джаббар выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» на протяжении 20 сезонов, он является рекордсменом по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах за всю историю лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.