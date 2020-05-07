Айзейя Томас: величайшим игроком всех времён является Карим Абдул-Джаббар

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас считает, что Карим Абдул-Джаббар является лучшим игроком в истории баскетбола.
«По моему мнению, величайшим игроком всех времён является Карим Абдул-Джаббар. Нет ни одного человека в истории спорта, у кого карьера в баскетболе сложилась бы лучше, начиная со школы и заканчивая Национальной баскетбольной ассоциацией. Стоит понимать, что он сделал в вопросе социальной справедливости в то время, помнить о той позиции, что он занимал вне паркета. Это очень важные компоненты для величайшего игрока всех времён», — приводит слова Айзейи Томаса TalkBasket.
Абдул-Джаббар выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» на протяжении 20 сезонов, он является рекордсменом по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах за всю историю лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.
- 7 мая 2020
-
19:57
-
18:41
-
17:56
-
16:57
-
13:37
-
12:17
-
09:28
-
09:04
-
09:00
-
07:36
-
07:21
-
06:46
-
04:12
-
00:59
- 6 мая 2020
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
18:57
-
17:56
-
16:32
-
14:56
-
13:03
-
12:55
-
11:22
-
11:02
-
10:28
-
09:00
-
08:55
-
08:16
-
02:32
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
22:40
-
21:49
-
20:40