Пау Газоль рассказал о своей первой реакции на новость о гибели Брайанта

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ещё целого ряда клубов НБА Пау Газоль рассказал о своей первой реакции на новость о гибели легендарного защитника калифорнийской команды Коби Брайанта. По словам испанца, он до последнего надеялся, что это неудачная шутка.
«Когда я услышал об этом, то просто замер. Тогда я был за рулём и ехал к себе домой. Жена была рядом и она мне рассказала. Я замер эмоционально и психологически. Мне хотелось перестать вести машину и полностью отключиться, но понимал, что я должен доехать домой и выяснить, что произошло.
Я говорил себе, что это не смешно. Не мог понять, кто способен на такие шутки. Но когда мы оказались дома и увидели новости… Мы поняли, что всё это правда. Я не мог поверить во всё это и отказывался в это верить несколько дней. До последнего я надеялся, что он выжил. Полагал, что если кто и выживет, то он. Это было ужасная и разрушающая трагедия, через которую пришлось пройти на разных уровнях. Моя рана всё ещё свежа и болезненна", — приводит слова испанца Clutch Points.
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