Кармело Энтони вспомнил самые сильные мотивирующие слова, что слышал за карьеру

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони рассказал историю о своей встрече со знаменитым боксёром Мохаммедом Али. По словам баскетболиста, на ней он услышал самую сильную мотивационную фразу в своей карьере.



«В 2003-2004 годах вышла игра Fight Night, и Али украшал обложку. Тогда всех спортсменов из разных видов, чьи лица использовались в видеоиграх, собрали вместе. Была целая комната для нас, помимо меня и Али было много разных людей.

Али зашёл. Как мне казалось, он, чёрт возьми, даже не подозревает о моём существовании. А он подошёл ко мне и прошептал на ухо: «Продолжай делать то, что ты делаешь. Я знаю, кто ты такой. Мне нравится то, что ты делаешь. Не останавливайся. Продолжай стремиться к величию». На тот момент никто не мог сказать мне что-то более сильное и мотивирующее», — приводит слова Энтони Clutch Points.