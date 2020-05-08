Блогеры записали пародию на игру Денниса Родмана
Популярные блогеры записали видео, на котором обыграли забавное поведение на площадке легенды «Чикаго Буллз» 1990-х Денниса Родмана. Ребята пользуются большой популярностью у игроков НБА, поскольку делают невероятно точные пародии на них.
Родман прославился не только своим экстравагантным внешним видом, но и ярким поведением на площадке. Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации он завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в одном из последних видео блогеры повторили памятные комбинации Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда времён игры за «Майами Хит».
Блогеры повторили памятные комбинации Леброна и Уэйда в «Майами»
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