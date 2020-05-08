НБА может возобновить сезон сразу с матчей плей-офф
Руководство НБА рассматривает несколько сценариев возобновления сезона. По сведениям источников The Ringer, одним из таковых является возобновление чемпионата сразу же со стадии плей-офф.
В пользу этого решения говорит и тот факт, что ряд руководителей команд выражают сомнение в том, что лиге удастся собрать все 30 команд в одном городе и провести матчи регулярного чемпионата.
Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки чемпионата топ-8 Восточной конференции практически оформился, борьба в основном шла за распределение мест среди восьми команд.
В Западной конференции семь команд почти наверняка попали бы в плей-офф, на последнюю, восьмую путёвку, претендовал целый ряд коллективов.
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