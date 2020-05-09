Жена Брайанта подала в суд на департамент шерифа за фото с места крушения вертолёта Коби

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, подала в суд на департамент шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий с места крушения вертолёта мужа, сообщает People. Речь идёт о фотографиях, сделанных одним из сотрудников департамента. На фото можно увидеть обломки вертолёта и останки жертв трагедии. Сообщается, что Ванесса просила департамент оградить место крушения вертолёта от фотографов, но утечка всё же произошла.
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Завершил карьеру в 2016 году. 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лейкерс».
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