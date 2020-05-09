Прифтис: Майкл Джордан – лучший баскетболист в истории

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис сказал, что считает легенду НБА Майкла Джордана лучшим баскетболистом в истории.



«Джордан – лучший баскетболист в истории. В нем сочетаются талант, который достался от бога, и трудолюбие, позволившее ему стать тем, кем стал. Он много работал над собой, чтобы достичь таких высот. Часто бывает, у игрока есть что-то одно: он талантлив, но ленив, трудолюбив, но не обладает большим талантом. У Майкла было уникальное сочетание всего. Если выбирать между ним и другими великими именами, вроде Джулиуса Ирвинга, Мэджика Джонсона, Уилта Чемберлена, Кобе Брайнта, выделил бы Джордана. Надеюсь, Яннис Адетокунбо когда-нибудь станет даже лучше», — приводит слова Димитриса Прифтиса «Р-Спорт».



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.