В УНИКСе сомневаются, что Евролиге и Еврокубку удастся завершить сезон

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис выразил сомнение, что руководству Евролиги удастся обеспечить доигровку турниров в еврокубках. По словам специалиста, командам лучше сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

«Уважаем любое решение Евролиги, и я бы очень хотел, чтобы командам удалось завершить сезон, но, мне кажется, это маловероятно, так как будет сложно обеспечить безопасность игрокам. Нам лучше сосредоточиться на следующем сезоне, чтобы он состоялся, вместо того чтобы искать способы доиграть оставшиеся матчи летом, рискуя здоровьем баскетболистов.



Не уверен, что все игроки захотят вернуться в свои клубы, если не будут уверены в том, что они не заболеют. Кого-то испугают перелёты, всё-таки риск очень большой», — приводит слова Прифтиса Р-Спорт.