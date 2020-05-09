Тибодо отрицает слухи о возможном назначении в «Никс», «Бруклин» или «Хьюстон»

Бывший главный тренер «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо опроверг информацию, что в скором времени может возглавить «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» или «Хьюстон Рокетс».

«Всё это просто слухи. В нынешней ситуации везде пауза. В нормальной ситуации было бы уже несколько вариантов, но сейчас их нет. Так что не хочется подпитывать эти спекуляции. Для трудоустройства существуют агенты, и в какой-то момент он изучит подходящие варианты. Я должен быть терпеливым», — приводит слова специалиста New York Post.

Напомним, «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс» лишились главных тренеров в ходе нынешнего регулярного чемпионата. В «Хьюстон Рокетс» должность главного тренера занимает Майк Д'Антони.