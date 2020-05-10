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Инсайдер: Дюрант не сыграет в этом сезоне, когда бы он ни возобновился

Инсайдер: Дюрант не сыграет в этом сезоне, когда бы он ни возобновился
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски убеждён, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не выйдет на площадку в сезоне-2019/2020 вне зависимости от того, когда возобновятся матчи. Сейчас НБА, как почти все остальные спортивные соревнования, из-за пандемии коронавируса находится в режиме паузы.

«Кевин Дюрант не сыграет за «Нетс» в этом сезоне. Уверен, этого не произойдёт, они в любом случае не выпустят его на паркет», – заявил Воджнаровски во время подкаста с Бобби Марксом и Рэйчел Николс.

Дюрант дважды травмировался во время плей-офф прошлого сезона. В пятом матче финальной серии он получил разрыв ахиллова сухожилия и перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Бруклин Нетс», будучи травмированным. В марте Кевин заразился коронавирусом, но уже выздоровел.

У Дюранта диагностирован коронавирус
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