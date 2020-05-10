Понкрашов: я за то, чтобы доиграть сезон, но пока не совсем понимаю, в каком формате

34-летний разыгрывающий защитник Антон Понкрашов, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне, в начале этого сезона перешедший из УНИКСа в «Зенит» из Санкт-Петербурга и подписавший с клубом из родного города однолетний контракт, рассказал об отношении к тому, чтобы доиграть нынешний сезон, и о желании остаться в команде.



«Я в лагере, который выступает за то, чтобы доиграть сезон. Просто не совсем понимаю, в каком формате это возможно, как всех объединить. Сейчас границы закрыты, даже если говорить только о «Зените», нужно привезти восемь человек из других стран. Как это сделать, пока непонятно.



Однолетние контракты не только у меня, но и у некоторых других игроков, но все эти вопросы временно отошли на второй план. Ситуация в мире такая, что на кону жизни людей, а это всегда в приоритете. Пока ждём. Надеюсь, в ближайшее время положение начнёт улучшаться, сможем приступить к работе и уже вести какие-то переговоры.



Безусловно, хотел бы остаться в «Зените». Санкт-Петербург — мой родной город. Играть здесь при своих болельщиках — и честь, и мечта», — сказал Понкрашов в интервью „Матч ТВ“.