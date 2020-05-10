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Алан Уильямс: спорт важен, но безопасность игроков и зрителей должна быть на первом месте

Алан Уильямс: спорт важен, но безопасность игроков и зрителей должна быть на первом месте
Баскетбол / Евролига 0

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс рассказал об обстановке в Аризоне и поделился мнением о том, стоит ли возобновлять сезон в Евролиге и Еврокубке.

«В Аризоне всё довольно неплохо, зафиксировано не так много случаев заражения COVID-19. Всё потому что была проведена отличная профилактическая работа с населением, обеспечены максимальные условия безопасности, к тому же сами люди прекрасно понимают проблему, держат дистанцию, снижают к минимуму контакты с окружающими. Нужно просто немного переждать и ситуация наладится. Важно соблюдать меры предосторожности, и всё будет окей.

Не уверен, что сейчас является максимально правильным решением в этой ситуации. Думаю, что спорт очень важен, он объединяет людей, дарит им массу положительных эмоций, любовь к своей команде, позволяет найти массу единомышленников. Но безопасность игроков и зрителей должна быть на первом месте!» — приводит слова Алана Уильямса пресс-служба краснодарского клуба.

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