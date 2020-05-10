«Панатинаикос» может отпустить Калатеса в ЦСКА

Лидер «Панатинаикоса» разыгрывающий защитник Ник Калатес может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает журналист Варлас Никос. По данным источника, «Панатинаикос» пока не договорился о продлении контракта с Калатесем. В итоге греческий клуб может отпустить игрока, которым интересуется ЦСКА. Москвичи заинтересовались Калатесом, полагая, что он может составить пару Майку Джеймсу.
Также интересе к защитнику проявляют «Анадолу Эфес» и мадридский «Реал».
По нынешнему контракту Калатес получает € 2,2 млн за сезон. Срок контракта истекает в 2021 году. 31-летний Калатес вернулся в «Панатинаикос» в 2015 году после двух сезонов, проведённых в НБА. Ключевой игрок команды из Афин. В регулярном чемпионате Евролиги принял участие в 28 матчах, набирая в них 13,3 очка, собирая 4,9 подбора, совершая 9,1 передачи и 1,1 перехвата.
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