Панов: восемь и девять легионеров в Единой лиге ВТБ — это перебор

Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в Единой лиге ВТБ.
«Конечно, уровень соревнований с присутствием легионеров повышается. Они добавляют зрелищности для болельщиков и являются примером для российских игроков, хотя случается, что и отрицательным. Мы в «Нижнем» никогда не выбирали лимит, у нас количество иностранцев гораздо меньше допустимого — максимум четверо-пятеро из разрешённых восьми-девяти.
Нам всем нужно растить российских ребят, делать всё, чтобы они играли в баскетбол, а не уходили в волейбол или другие виды спорта. Наверное, некий лимит необходим. У нас сейчас может из 12 игроков в заявке не оказаться ни одного российского, потому белорусы и казахов уже не будут считаться легионерами. Наш клуб поддержал бы лимит в разумных пределах.
Есть интересный турнир Кубок России, где играют россияне. Из-за того что в командах Лиги ВТБ выступают иностранцы, он становится непосильным для российских ребят. Они оказываются физически не готовы к таким нагрузкам, поскольку привыкли играть по 10-15 минут, а тут в формате «Финала четырёх» — два дня подряд по 35 минут. Сил не хватает, идут травмы.
Восемь и девять легионеров в Единой лиге ВТБ — это перебор», — приводит слова Панова официальный сайт нижегородской команды.
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