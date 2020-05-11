Шакил О’Нил: чемпион НБА в сезоне-2019/2020 не получит должного уважения

«Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил вновь призвал лигу отменить сезон-2019/2020. По его словам, если чемпионат будет доигран, победитель всё равно не получит должного признания и уважения.
«Мы должны отказаться от этого сезона. Нужно разъехаться по домам, восстановиться и вернуться в следующем году. Просто откажись от этого сезона. Выбросьте его.
Зачем пытаться вернуться сейчас и проводить хаотичный плей-офф? Победа любой команды будет сопровождаться примечанием. Чемпион не получит должного уважения. Что делать, если команда, которая на самом деле не была и близко фаворитом турнира, вдруг выиграет при новом формате плей-офф? Никто не будет уважать это. Так что забудьте про этот сезон. Заботьтесь о безопасности болельщиков и людей. Возвращайтесь в следующем году», — приводит слова О'Нила Usa Today.
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.
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