Кендрик Перкинс составил идеальную стартовую пятёрку НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс опубликовал в «Твиттере» свою версию стартовой пятёрки всех времен.
«Моя идеальная стартовая пятёрка: Леброн Джеймс – разыгрывающий, Майкл Джордан – атакующий защитник, Кевин Дюрант – лёгкий форвард, Кевин Гарнетт – тяжёлый форвард, Шакил О'Нил – центровой», — написал Перкинс.
Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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