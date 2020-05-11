Бывший агент Зайона Уильямсона заявила, что игроку заплатили за сезон в «Дьюке»

В судебном процессе между новичком «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном и Джиной Форд из Prime Sports Marketing, его бывшим агентом, появились новые подробности. Согласно документам адвоката по игорному праву и спортивным ставкам Дэниела Уоллаха, баскетболист получал незаконные вознаграждения во время выступления за студенческую команду «Дьюка».



Как сообщает 247 Sports, Зайон получал «деньги, льготы, услуги или другие ценные вещи» за то, что носил одежду бренда Nike, хотя университетская команда официально спонсируется аdidas.



Уильямсон первоначально подписал контракт с Prime Sports после того, как покинул «Дьюк», но подал иск о расторжении пятилетнего контракта 13 июня 2019 года.



В результате перед драфтом НБА 2019 года, на котором форвард был первым номером, он заключил контракт с Creative Artists Agency, а Prime Sports подала встречный иск.