Пиппен – о «Чикаго» без Джордана: было здорово, никто не кричал на игроков

Один из игроков «Чикаго Буллз» 1990-х Скотти Пиппен в документальном фильме «Последний танец» рассказал, как временный уход Майкла Джордана из баскетбола в 1993 году сказался на команде.



«Это было здорово. Никто не кричал на игроков, мы стали много бросать по кольцу. Все ожидали, что я стану лидером. Но мы обыгрывали другие команды совместными усилиями, учились играть как одно целое. Мы показывали коллективный баскетбол и побеждали вместе», – приводит слова Пиппена Uproxx.



Стив Керр вспомнил эти времена и признался, что Скотти всё же был лидером на площадке, но действовал иначе, чем Джордан.



«Майкл просто наорал бы на всех вокруг. Скотти был гораздо мягче. Он был тем парнем, который как бы утешал тебя, когда дела шли не очень хорошо. Пиппен брал тебя за плечи и говорил: „Держись, всё будет в порядке’”, — отметил Керр.

«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.