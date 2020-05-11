Уткин – о «Последнем танце»: для Джордана можно было придумать что-то поизобретательнее

Известный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями о сериале «Последний танец», который посвящён легендарному Майклу Джордану и команде «Чикаго Буллз» 1990-х.



«Последний танец», конечно, качественная и добросовестная работа. Но я ожидал, что по такому поводу ESPN сподобится на нечто более изысканное.



Качественный фильм, сделанный по стандартам ранних нулевых. Все важные моменты вспомнить, со всеми поговорить, со всех точек посмаковать.



«Вечерок этот тихий, душевный

Повторяется каждой весной,

Ой, затянет тебя он беседой душевной,

Закачает, как мост подвесной».



Для Майкла Джордана можно было придумать что-нибудь поизобретательнее. Просто фанатское кино. Отложил смотреть третью серию и уже не вернусь. Не потому, что плохо. А потому, что я всё неплохо и так помню, а более интересных работ немало», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.