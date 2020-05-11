Игроки мадридского «Реала» провели первое занятие после открытия тренировочных баз

Игроки мадридского «Реала» провели первую тренировку на базе после её открытия, сообщает Eurohoops.



Ранее стало известно, что испанская лига договорилась с командами о том, чтобы завершить чемпионат с помощью турнира, в котором примут участие 12 коллективов. Последним днём для возможного принятия решения о судьбе чемпионата Испании сезона-2019/2020 станет 31 мая.



Ранее президент ACB Антонио Мартин отметил, что план по возобновлению чемпионата Испании может быть исполнен только в том случае, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.



10 мая появилась информация, что сразу у нескольких игроков испанских клубов «Ховентуд» и «Сарагоса» была выявлена коронавирусная инфекция.