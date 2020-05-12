«Нью-Йорк» рассказал болельщикам о порядке возврата билетов на отложенные домашние матчи

Представители клуба национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» сообщили обладателям сезонных абонементов о порядке возможного возврата билетов на отложенные восемь домашних матчей регулярного чемпионата, сообщает New York Post.



Болельщики могут либо получить полный возврат средств, либо перенести эти билеты на следующий сезон, получив при этом подарок.



Ранее стало известно, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах. Предположительно, матчи примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.



Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.