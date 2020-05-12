Шакил О'Нил поделился редкими кадрами игры один на один с Коби Брайантом

«Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил в своём «инстаграме» опубликовал ролик, в котором он в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» играет один на один с легендарным Коби Брайантом.



«Как вы думаете, кто же победил?» — подписал ролик Шак.

Видео доступно на «Чемпионате».

О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.



Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.