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«Химки»: с удовольствием доиграли бы сезон Евролиги, но реализовать это сложно

«Химки»: с удовольствием доиграли бы сезон Евролиги, но реализовать это сложно
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Химки» готов доиграть сезон Евролиги, но реализовать этот сценарий будет сложно по ряду причин, заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

«Мы находимся в постоянном контакте с Евролигой в формате видеоконференций. Они узнают о состоянии дел в каждом клубе. У нас все игроки на самоизоляции, тренируются дома, кто как может. Если сезон будет продолжен, все вернутся. Но, опять же, непонятно, каким образом это может произойти, ведь въезд иностранцев в Россию приостановлен на неопределенный срок.

Конечно, мы все уже давно соскучились по баскетболу. Если будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы в выбранном Евролигой месте, все мы с удовольствием бы доиграли сезон.

Безусловно, в плане реализации это очень сложно, и прогноза никто дать не может. Вся ситуация очень сложная, ведь во многих странах до сих пор карантин. Как я понимаю, есть проблема и с американскими игроками, которым будет не так просто покинуть территорию США. По-прежнему сложно что-либо загадывать", — приводит слова Астахова «Р-Спорт».

Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

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