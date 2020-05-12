«Химки»: с удовольствием доиграли бы сезон Евролиги, но реализовать это сложно

Баскетбольный клуб «Химки» готов доиграть сезон Евролиги, но реализовать этот сценарий будет сложно по ряду причин, заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.
«Мы находимся в постоянном контакте с Евролигой в формате видеоконференций. Они узнают о состоянии дел в каждом клубе. У нас все игроки на самоизоляции, тренируются дома, кто как может. Если сезон будет продолжен, все вернутся. Но, опять же, непонятно, каким образом это может произойти, ведь въезд иностранцев в Россию приостановлен на неопределенный срок.
Конечно, мы все уже давно соскучились по баскетболу. Если будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы в выбранном Евролигой месте, все мы с удовольствием бы доиграли сезон.
Безусловно, в плане реализации это очень сложно, и прогноза никто дать не может. Вся ситуация очень сложная, ведь во многих странах до сих пор карантин. Как я понимаю, есть проблема и с американскими игроками, которым будет не так просто покинуть территорию США. По-прежнему сложно что-либо загадывать", — приводит слова Астахова «Р-Спорт».
Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.
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