Баскетбольная «Црвена Звезда» провела тренировку в Белградской крепости
Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» возобновил тренировки после паузы, связанной с карантином по коронавирусу. Игроки прошли тестирование, после чего провели занятие на уличной площадке в Белградской крепости — Калемегдане.
«Наконец-то снова на площадке», — написала по этому поводу пресс-служба белградского клуба.
Если у вас не отображаются фото их можно посмотреть на странице «Црвены Звезды» в «Твиттере».
Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей. Одной из возможных локаций для этого назывался именно Белград.
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