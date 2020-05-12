Экс-игрок «Лейкерс» и «Енисея» Моррис арестован за нападение на женщину

Бывший разыгрывающий защитник красноярского «Енисея» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Дариус Моррис месяц назад был задержан полицией Нью-Йорка за нападение на женщину, сообщает TMZ.

По словам 34-летней женщины, баскетболист напал на неё, пытался выдрать волосы и несколько раз ударил по голове. Впоследствии она отказалась от показаний, признавшись, что солгала. Мотивы её поступка не объясняются.

Напомним, Моррис выступал в составе красноярского клуба в сезоне-2019/20. Позже он перебрался во французский Гравлин-Дюнкерк.

Моррис — 41-й номер драфта-2011. На ярмарке талантов он был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА он провёл четыре сезона. За это время он принял участие в 132 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 3,3 очка, собирая 1,0 подбора и совершая 1,4 передачи.