Спонсоры УНИКСа в тяжёлом финансовом положении, из-за этого клуб может отпустить Прифтиса

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что в клубе хотели бы продолжить сотрудничество с главным тренером Димитрисом Прифтисом. Вместе с тем функционер назвал несколько причин, из-за которых в Казани могут прекратить работу со специалистом из Греции.

«У нас есть желание оставить Димитриса, мы уже привыкли к нему за несколько лет. Он положительно проявил себя, знает всех наших игроков. Других кандидатур у нас нет, но ситуация постоянно меняется. Если Еврокубок решат доиграть, там надо показать определённый результат. Судьба тренера очень сильно от этого зависит.

Плюс у нас может снизиться бюджет — наши спонсоры тоже в тяжёлом финансовом положении. Это может повлиять на продление контракта. Так что пока неизвестно, какую команду мы сможем сформировать на сезон-2020/21", — приводит слова Богачёва издание «Известия».