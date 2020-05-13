Убытки «Химок» из-за пандемии составили сотни миллионов рублей

Убытки баскетбольного клуба «Химки» в текущем сезоне, вызванные ситуацией с распространением коронавируса, исчисляются сотнями миллионов рублей, сообщил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

«Сейчас мы фиксируем убытки. Понятно, что дохода от основной деятельности уже нет никакого: соревнования остановлены, игроки не тренируются, ничего не происходит. Только после анализа этой ситуации мы сможем понять, как нам действовать в следующем сезоне. Опять же, мы не понимаем, когда он начнётся, будем мы играть со зрителями или без. Всё это важно. Сейчас мы анализируем, что происходит, а в будущее смотреть пока сложно.

Убытки серьёзные, это сотни миллионов рублей. Эта сумма ещё обсчитывается, точной цифры нет. Многое зависит от того, будет ли продолжен сезон Евролиги. Но то, что это сотни миллионов рублей, – это абсолютно точно», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».