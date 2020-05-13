Комиссар НБА: если один положительный тест вновь прервёт сезон, его не стоит даже начинать

Комиссар НБА Адам Сильвер провёл очередную видеоконференцию с советом управляющих лиги, на которой отметил, что в случае рестарта сезона организаторы не должны его вновь прерывать, если у одного из игроков будет положительный тест на коронавирус.
«Если один положительный тест вновь прервёт сезон, его не стоит даже начинать», – приводит слова Сильвера ESPN.
НБА, профсоюз игроков и медицинские эксперты в ближайшее время попытаются определиться с тем, какое количество положительных тестов можно считать критическим и достаточным для ещё одной остановки сезона.
Руководство лиги намерено объявить окончательное решение по возобновлению или отмене сезона в течение двух-четырёх недель. В настоящее время всё большее число клубов НБА начало открывать свои тренировочные базы.
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