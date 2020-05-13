Игроки «Барселоны» приступили к индивидуальным тренировкам

Испанская «Барселона» объявила, что с 13 мая возвращается к тренировкам. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Игроки «Барселоны» работали в индивидуальном режиме.
Ранее стало известно, что испанская лига договорилась с командами о том, чтобы завершить чемпионат с помощью турнира, в котором примут участие 12 коллективов. Последним днём для возможного принятия решения о судьбе чемпионата Испании сезона-2019/2020 станет 31 мая.
Ранее президент ACB Антонио Мартин отметил, что план по возобновлению чемпионата Испании может быть исполнен только в том случае, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.
10 мая появилась информация, что сразу у нескольких игроков испанских клубов «Ховентуд» и «Сарагоса» была выявлена коронавирусная инфекция.
- 13 мая 2020
-
18:51
-
17:52
-
15:55
-
15:25
-
14:47
-
14:03
-
11:55
-
11:15
-
11:04
-
09:17
-
07:33
-
07:20
-
07:02
-
00:41
- 12 мая 2020
-
23:39
-
22:05
-
20:59
-
20:45
-
18:58
-
18:02
-
16:12
-
15:57
-
14:53
-
13:56
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
11:08
-
09:01
-
08:09
-
07:47
-
07:31
-
06:49
-
00:59
- 11 мая 2020
-
23:04