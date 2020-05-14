Владелец «Далласа» ответил Баркли и Шакилу О’Нилу, предложившим не доигрывать сезон

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан ответил легендам НБА Чарльзу Баркли и Шакилу О’Нилу, которые ранее выступили с заявлениями о том, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 необходимо отменить.

«Я люблю этих парней, но они не правы. Игроки хотят играть. Нам необходимо завершить этот сезон», – приводит слова Кьюбана The Score в «Твиттере».



Сезон НБА прервали из-за пандемии коронавируса в марте. Руководство лиги намерено объявить окончательное решение по его возобновлению или отмене в течение двух-четырёх ближайших недель. В настоящее время всё большее число клубов НБА начало открывать свои тренировочные базы.

По словам О'Нила, если чемпионат НБА будет доигран, победитель всё равно не получит должного признания и уважения.