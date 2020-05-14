Леброн, Карри и ещё ряд звёзд НБА получат сокращённые выплаты в следующем сезоне

Ряд звёздных игроков НБА получат сокращённые выплаты в следующем сезоне, сообщает ESPN.

Уже с 15 мая в силу вступает договорённость руководства Лиги и профсоюза игроков о сокращении зарплат в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Согласно условиям, баскетболисты потеряют 25% причитающихся по контракту сумм.

Но несколько звёздных игроков уже получили полный оклад за нынешний сезон, а потому сокращение выплат коснётся их уже в следующем чемпионате. Среди таких баскетболистов форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, лидер «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл, а также Блэйк Гриффин из «Детройт Пистонс» и Пол Джордж из «Лос-Анджелес Клипперс».

Отмечается, что, если в НБА примут решение полностью отменить нынешний сезон, игроки потеряют около $ 1 млрд.