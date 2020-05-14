Оставшаяся часть сезона НБА может пройти в Орландо

Губернатор штата Флорида Рон де Сантис заявил, что в ближайшее время регион будет готов принимать матчи всех профессиональных лиг США. Это спровоцировало информацию, что оставшаяся часть сезона НБА будет доигрываться в Орландо.
«Будем рады приветствовать все виды профессионального спорта, это касается и тренировок, и непосредственно матчей. Говорю комиссионерам лиг, если их командам негде играть, готов найти им место здесь, во Флориде», — сказал политик.
Отметим, с 9 мая во Флориде уже сумели провести два турнира UFC. Там же планируются турниры рестлингового промоушена WWE.
Сезон НБА был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.
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