Оставшаяся часть сезона НБА может пройти в Орландо

Губернатор штата Флорида Рон де Сантис заявил, что в ближайшее время регион будет готов принимать матчи всех профессиональных лиг США. Это спровоцировало информацию, что оставшаяся часть сезона НБА будет доигрываться в Орландо.

«Будем рады приветствовать все виды профессионального спорта, это касается и тренировок, и непосредственно матчей. Говорю комиссионерам лиг, если их командам негде играть, готов найти им место здесь, во Флориде», — сказал политик.

Отметим, с 9 мая во Флориде уже сумели провести два турнира UFC. Там же планируются турниры рестлингового промоушена WWE.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.