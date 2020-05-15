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Куртинайтис хочет содействия РФБ и Единой лиги ВТБ, чтобы «Химки» остались в Евролиге

Куртинайтис хочет содействия РФБ и Единой лиги ВТБ, чтобы «Химки» остались в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что ожидает содействия со стороны РФБ и Единой лиги ВТБ по вопросу участия подмосковной команды в Евролиге в следующем сезоне.

«Я готов к возобновлению сезона в Евролиге, но не знаю, как мы соберём команду. Сейчас «Црвена Звезда» и «Партизан» собрались, тренеры говорят, что форма баскетболистов оставляет желать лучшего. Не из-за того что игроки ленились тренироваться во время карантина, для этого не было возможностей. Можно только дома заниматься, в парке бегать нельзя, в квартире стометровку не пробежишь. А без этого как сохранить форму?

Если мы вернёмся, нам дадут две недели на подготовку. Как за этот срок набрать форму? Это только одна проблема. Вторая – я не очень понимаю, как американцы в Европу прилетят? Неясно, что с авиасообщением с Америкой. Есть ещё один момент: захотят ли игроки рисковать своим здоровьем? Вопросов много.

Единая лига ВТБ и РФБ так и не определились, кто в этом сезоне будет чемпионом России? Скажу так, титул мы можем завоевать и в полноценном сезоне. Но сейчас принципиален другой момент: чемпион России получает право играть в Евролиге. Для нас это очень важно, у нас нет лицензии А на участие в Евролиге, как, допустим, у ЦСКА. Если сезон аннулировали, то хотелось бы, чтобы РФБ и Единая лига ВТБ поспособствовали «Химкам» и мы продолжили выступать в Евролиге», — приводит слова Куртинайтиса «Советский спорт».

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