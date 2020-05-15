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Джамал Кроуфорд: не могу воспринимать серьёзно рейтинги, где Коби Брайанта нет в топ-5

Джамал Кроуфорд: не могу воспринимать серьёзно рейтинги, где Коби Брайанта нет в топ-5
Баскетбол / НБА 0

Трёхкратный обладатель приза лучшему «шестому» игроку НБА Джамал Кроуфорд заявил, что не придаёт значения рейтингу лучших баскетболистов всех времён от ESPN из-за низкой позиции Коби Брайанта.

«Не могу воспринимать серьёзно рейтинги, где Коби Брайанта нет в топ-5», — написал Кроуфорд на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в рейтинге лучших игроков в истории НБА от ESPN Коби Брайант занял лишь девятое место.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

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