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Ватутин сомневается, что сезон Евролиги удастся доиграть

Ватутин сомневается, что сезон Евролиги удастся доиграть
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин усомнился, что руководству Евролиги удастся организовать доигровку сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«На сегодня мне представляется крайне сложной доигровка сезона. Конечно, было бы здорово, чтобы в июле, даже без зрителей, мы сыграли. Но границы Российской Федерации на сегодня закрыты на въезд и выезд. И я говорю не только о ЦСКА, но и о «Химках» с «Зенитом».

Сейчас 10 наших игроков находятся вне пределов России, и три тренера в Греции. Надо понимать, что мы не можем в нормальном режиме начать тренироваться. Похожая ситуация и у двух других российских команд», — рассказал Ватутин в видеоинтервью, которое размещено на канале «Россия 24» в YouTube.

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