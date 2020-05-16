Экс-тренер ЦСКА и сборной России Шакулин: кто-то дискриминирует русский тренерский цех

Двукратный призёр чемпионатов Европы в составе сборной России, бывший член тренерского штаба сборной России и ЦСКА Дмитрий Шакулин считает, что кризис, связанный с карантином, даст возможности проявить себя отечественным специалистам.
«Возможно, оптимизация бюджетов наших клубов сыграет на руку российским тренерам. Литовцы, сербы, греки смогут получать схожие зарплаты у себя на родине, и откроются вакансии для местных специалистов. Вы даже не представляете, сколько молодых талантливых тренеров, игроков, которые не так давно закончили карьеру, сидят без работы и не могут реализоваться. И это длится не первый год. Я после работы в ЦСКА и сборной уже три года сижу без работы.
От руководителей клубов проскакивает такая мысль: «Мы знаем русских тренеров — они неумёхи и недотёпы». Видимо, кто-то дискриминирует русский цех и проявил себя не лучшим образом. Но есть и профессионалы с большой буквы с хорошим знанием английского, богатым игровым опытом. Но они не востребованы", — приводит слова специалиста «Известия».
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